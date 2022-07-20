«Возможность сделать платье была накануне шоу. Мне присылали выбирать куски ткани, и уже на следующий день я в нем выступала». Щербакова о шоу в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о создании платья для показательного номера на шоу Ильи Авербуха в Сочи, которое проходило 8 июля.

«Это отдельная история. Спасибо [дизайнеру] Ольге Рябенко, потому что она и так всегда нас выручает – здесь получилось, что была возможность сделать это платье накануне шоу.

Только начали делать это платье в Москве – днем мне присылали какие-то куски ткани выбирать, и уже на следующий день в Сочи я в нем выступала. За это ей (Рябенко) огромное спасибо. Мне кажется, мало кто взялся бы за работу – так быстро все это сделать.

Мне очень нравится. Оно отличается от моих обычных соревновательных платьев, я этого и хотела. Я присылала задумки, разные фотографии, как бы я хотела, – спину, юбки, какие-то детали. Мне кажется, и программа немножко отличается от соревновательных, и платье – хотелось что-то новое такое показать», – рассказала Щербакова.

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