«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает». Роднина о словах тренера в адрес американского журналиста Лиза

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывания тренера Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дейва Лиза.

«Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести», – ранее написала Тутберидзе в соцсети.

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», – сказала Роднина.

В своих прошлых публикациях Лиз неоднократно обсуждал темы, связанные с Тутберидзе и ее дочерью – фигуристкой Дианой Дэвис.

«Тутберидзе преступно гениальна». Интервью американского журналиста, который раздражает нашу фигурку

Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»