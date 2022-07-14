Алексей Железняков: «Те, кто понимает значимость хореографии, выглядят на голову выше других фигуристов. «Летающие табуретки» на льду – это некрасиво»

Алексей Железняков поделился мнением о том, насколько важна хореография для фигуристов.

«Те, кто понимает значимость хореографии, выглядят интереснее и на голову выше других фигуристов, которые этого не понимают. Но здесь больше идет, наверное, от тренеров, насколько они прививают.

Этери Георгиевна, например, очень любит танец, она сама танцорша на льду, ей это не чуждо. Она всегда понимала, что фигурное катание без хореографии – это не дело.

«Летающие табуретки» на льду – это некрасиво, неинтересно. Все-таки фигурное катание – вид спорта, который связан с искусством очень тесно. Те фигуристы, которые не понимают значимость хореографии – это печально.

А вот девочки Тутберидзе очень правильно понимают ее значимость, поэтому они интереснее выглядят в сравнении с другими спортсменками.

Ту же Камилу Валиеву возьмите, ее называют балериной на льду. Но, помимо того, что она хорошо работает в классической хореографии, она уже, в общем-то, умеет танцевать любой стиль, который ни возьми. Даже вог они с Евой Уваровой станцевали – она может все», – сказал Железняков.