Алексей Железняков: «Тутберидзе вот-вот должна вернуться. Можете не сомневаться»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сообщил о скором возвращении тренера в Россию.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

«Этери Тутберидзе вот-вот должна вернуться. То, что она вернется, можете не сомневаться. Там слаженная работа. Я не думаю, что отсутствие Тутберидзе сказывается очень серьезно на подготовке.

Идут постановки программ. Даниил Глейхенгауз занимается своим делом, Сережа Дудаков – техническим вопросом. В этой команде уже давно все взаимозаменяемо. Все профессионалы», – сказал Железняков.

Желание Тутберидзе (даже в теории) тренировать за границей можно понять. Сезон без топ-турниров превратит ее из тренера в аниматора