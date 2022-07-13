Директор Федерации фигурного катания Венгрии: «Европа с новым цензом столкнется с большими трудностями. В России мотивировать фигуристов проще»

Директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян объяснил, почему европейским фигуристам будет сложнее после повышения возрастного ценза.

– По поводу голосования за возрастной ценз – я так понимаю, перед ним было выдвинуто еще одно предложение о поднятии до 16 лет.

– Да, мы участвовали в этом предложении, но не были его инициаторами. Но здесь тоже было тайное голосование, и все проголосовали как-то... Ну, как могли, ха-ха.

Я думаю, в плане результатов соревнований никаких резких изменений с возрастным цензом не будет. Легче всего перестраиваться под новые правила там, где много спортсменов. А там, где мало, гораздо сложнее. Нам – в Европе – будет очень нелегко, но что поделать?

– Вы говорите «нам будет тяжело». Думаете, Европе будет сложнее подстроиться под новый ценз, чем России?

– Мое мнение – да. Нам с нашими спортсменами перестраиваться будет тяжело. Потому что очень тяжело долго мотивировать спортсменов, чтобы они оставались как минимум до 17 лет. Это трудный процесс. Думаю, мы переживем это все, конечно, но не без сложностей.

В Азии, России, Америке, Канаде мотивировать фигуристов проще. В Европе сложнее, потому что у нас банально меньше людей занимаются фигурным катанием. Поэтому я думаю, что Европа с новым цензом столкнется с большими трудностями.

Но мне кажется, что, если это все очень сильно ударит по нашему спорту и со временем мы столкнемся с оттоком спортсменов и снижением качества соревнований, должен быстро сделать выводы и попробовать что-то поменять. У них есть специальные органы, которые должны это контролировать, – технические комитеты, совет. Они же тоже заинтересованы в том, чтобы фигурное катание не теряло в зрелищности, – сказал Варданян.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России