Оксана Грищук о жизни в США: «Я гражданин планеты Земля. Думаю, конечно, на русском, исповедую православие»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук рассказала о жизни в США.

– Вы больше 20 лет живете в США, а по-русски говорите без акцента.

– У меня не очень большое, но очень теплое русское окружение. Есть друзья среди бывших фигуристов. Не скажу, что мы очень плотно общаемся: живем в разных концах страны, у всех свои дела, семьи... Говорить часами по телефону или часто встречаться просто времени нет. И вообще, нельзя сказать, что я прямо безвылазно в США. В марте, например, вернулась из Европы, где пробыла полгода.

– Что вы делали в Европе?

– Раньше, когда дочка играла в теннис, мы постоянно ездили по Европе и играли турниры. Сейчас я туда приезжаю по личным делам.

– Вы чувствуете себя русской или американкой?

– Если так можно сказать, я гражданин планеты Земля. Может быть, звучит странно, но я так чувствую. Я обожаю познавать разные традиции, страны, религии, знакомиться с людьми, пробовать разную еду...

– На каком языке вы думаете?

– На русском, конечно. И исповедую православие.

– Как вообще вы оказались в США?

– Это был 1991-й или 1992-й, в России остро не хватало льда. А в США нам предлагали все условия для подготовки. Тогда уехали не только мы, а целая плеяда российских фигуристов и тренеров. На тот момент я рассматривала это только как командировку. Ни о каком переезде даже мыслей не было. Мой дом – Россия. Но сезон за сезоном мы оставались в Америке, потом появилось шоу, и постепенно весь быт переместился сюда...

– У американцев совсем другой менталитет – согласны?

– А кого вы имеете в виду под американцами? В США живут китайцы, японцы, корейцы, мексиканцы, русские, украинцы, и у всех свои особенности. Я очень открытая, люблю общаться с самыми разными людьми. Неважно, где ты родился или какой религии, если ты хороший человек – я тебя приму в свой круг друзей. Поэтому мне в США быстро стало комфортно, – сказала Грищук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США