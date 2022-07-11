Михайлов об изменении правил в фигурном катании: «В нашем виде спорта это неизбежно, менять всегда что-то надо. Это и запускает прогресс»

Хореограф Никита Михайлов рассказал об особенностях постановки программ для танцевальных дуэтов.

— Существующие в фигурном катании правила для постановок сковывают? Может, что-то стоит изменить?

— Нет, они не сковывают, но менять всегда что-то надо. В нашем виде спорта это неизбежно. Это и запускает прогресс. Сейчас ограничения не пугают, вот раньше, когда нельзя было брать музыку со словами, тогда было сложно. Мы искали инструментальную музыку, брали минусы песен, но порой они звучали слабее, чем композиция со словами.

— Изменения грядут в танцах на льду — добавятся так называемые прыжки с помощью ассистирующего партнера. Как это повлияет на хореографию?

— Эти прыжки другие, ничего кардинально не поменяется, я думаю.

— Вы говорили, что этот вид фигурного катания один из самых сложных. Почему?

— Потому что с точки зрения хореографии танцоры отрабатывают всю программу, у них нет каких-то разбегов, как у одиночников, когда они набирают скорость. У них даже когда разбег — это полное погружение в музыку. Поставить такую программу — это значительно дольше, нужно найти идеальное попадание для двоих.

— Вы работаете и со спортивными парами. Каковы нюансы парных постановок?

— Здесь только хорошие нюансы для меня. Я не испытываю каких-то проблем в этом виде — для меня, наоборот, это только раскрытие более интересных образов, потому что спортсменов двое, соответственно, опциональный выбор больше. Другой горизонт — то, что нельзя сделать в одиночном, – сказал Михайлов.