Виталий Милонов: «Уверен, что Навка и другие с удовольствием пригласят Петренко и в дальнейшем. Мы не злобные карлики, которые смотрят на разрез глаз, мочек ушей»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о ситуации с олимпийским чемпионом Виктором Петренко, который был исключен из Украинской федерации фигурного катания после участия в шоу Татьяны Навки.

«Уверен, что Татьяна Навка и другие организаторы ледовых шоу в России с удовольствием его пригласят участвовать и в дальнейшем.

Мы с удовольствием приглашаем талантливых людей, которые несут мир и любовь. Россия – большая страна. И мы не злобные карлики, которые смотрят на разрез глаз, размер мочек ушей.

Меры для поддержки таких людей у нас уже есть. Любой человек, которого притесняют по национальному или политическому принципу на Украине может заручиться поддержкой России, и иметь возможность тренироваться и выступать у нас», – сказал Милонов.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки