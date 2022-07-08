«Сауна, солярий, джакузи и хамам – все, что нужно для спортсменов». Алина Загитова провела тур по базе в Новогорске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию провела тур по тренировочной базе в Новогорске.

«В Новогорске есть несколько корпусов, сейчас мы в третьем – это спортивно-оздоровительный центр. Тут бассейны, сауны, физиолечение, если нужно. Даже, кстати, солярий есть, на всякий случай. Даже джакузи есть – все, что нужно для спортсменов.

В спа-зоне обычно мы сидим, отдыхаем. Очень классно для разгрузки мышц спины. А еще есть хамам – обычно мы тут лежим, тут тепло, греем косточки. Зоны, где тепло, мне всегда нравятся. Холод ненавижу. Не знаю, как я попала в фигурное катание», – рассказала Загитова в видео для Первого канала.