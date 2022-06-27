Тренер Атаханова о мастер-классах Загитовой: «Цена завышена. Мы же понимаем, что мастер-класс предполагает не индивидуальную тренировку, а групповое занятие»

Экс-фигуристка, тренер начальной подготовки по фигурному катанию Амина Атаханова поделилась мнением о стоимости участия в мастер-классе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Сегодня стало известно, что Загитова в июле проведет мастер-классы для юных фигуристов в Санкт-Петербурге, Туле и Калуге. Стоимость участия – 15 тысяч рублей.

– Как вы считаете, это разумная цена за 1 час 45 минут тренировки?

– Мне кажется, цена завышена. Мы же понимаем, что мастер-класс предполагает не индивидуальную тренировку с олимпийской чемпионкой, а групповое занятие. На лед одновременно выйдут дети с абсолютно разным уровнем подготовки.

– Подобные мастер-классы могут улучшить уровень подготовки детей? Или же они являются неким мотивирующим элементом?

– В первую очередь дети на подобных мероприятиях осуществляют свою мечту – встречаются со своими кумирами. Раньше ты смотрел на Загитову по телевизору, а сейчас она стоит перед тобой. Классно ведь.

Для юных фигуристов мастер-классы – это хорошая мотивация двигаться дальше, развиваться. Но за одну тренировку вряд ли можно сильно усовершенствовать свой навык.

– Вы рекомендуете своим ученикам посещать мастер-классы?

– Родители учеников обычно сами просят сходить, если что-то находят, я не протестую, но и не являюсь фанатом таких мероприятий. Редко они делаются действительно для того, чтобы улучшить уровень катания детей, – сказала Атаханова.

Алина Загитова проведет ледовые мастер-классы для юных фигуристов. Стоимость участия – 15 тысяч рублей