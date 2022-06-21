Александр Жулин: «Если соперницей Загитовой будет женщина-боксер, мне жалко Алину. Наверное, ей хорошо заплатили»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил желание олимпийской чемпионки принять участие в боксерском шоу-поединке.

— Александр, вам интересно будет увидеть Алину в боксе?

— А с кем Алина будет боксировать? Не с Емельяненко?

— Надеемся, что не с ним.

— Мне тоже так кажется.

— Наверняка соперником будет женщина.

— Если будет женщина-боксер, то мне жалко Алину.

— Учитывая, что это шоу-поединок, скорее всего, кто-то из шоу-бизнеса или спортсменка не из бокса.

— Достаточно интересное мероприятие, я бы посмотрел. Но я думаю, что Алина просто так не согласилась бы на боксерский поединок. Наверное, ей очень хорошо заплатили, очень хороший гонорар положили. Просто так подставляться, я не понимаю зачем, — сказал Жулин.