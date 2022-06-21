Александр Жулин: «Если соперницей Загитовой будет женщина-боксер, мне жалко Алину. Наверное, ей хорошо заплатили»

Теги сборная России Александр Жулин Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой принять участие в боксерском шоу-поединке.

— Александр, вам интересно будет увидеть Алину в боксе?

— А с кем Алина будет боксировать? Не с Емельяненко?

— Надеемся, что не с ним.

— Мне тоже так кажется.

— Наверняка соперником будет женщина.

— Если будет женщина-боксер, то мне жалко Алину.

— Учитывая, что это шоу-поединок, скорее всего, кто-то из шоу-бизнеса или спортсменка не из бокса.

— Достаточно интересное мероприятие, я бы посмотрел. Но я думаю, что Алина просто так не согласилась бы на боксерский поединок. Наверное, ей очень хорошо заплатили, очень хороший гонорар положили. Просто так подставляться, я не понимаю зачем, — сказал Жулин.

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