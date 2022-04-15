Заслуженный тренер РФ Александр Жулин ответил на вопрос, стоит ли России задуматься о создании собственной международной федерации в случае жестких санкций со стороны ISU.

«Тяжелый вопрос. А с кем мы будем соревноваться? С индусами? Сомневаюсь, что Китай выйдет (из ISU).

Ситуация очень сложная, и есть ощущение, что весь мир сейчас ополчился против России. Нам надо дождаться, какие из этих решений в итоге будут утверждены.

Но на данный момент мне кажется, что в этом (в выходе из ) нет смысла. Нужно ждать, когда ситуация нормализуется», – сказал Жулин.