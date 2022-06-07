Врач о статье про триметазидин: «Это должно было быть сделано раньше и не группой энтузиастов, а теми, кто страдает от внесения в список запрещенных препаратов»

Спортивный врач Эдуард Безуглов рассказал о научной статье об использовании триметазидина в спорте.

Статья была написана после Олимпийских игр в Пекине, во время которых стало известно, что в декабрьской допинг-пробе Камилы Валиевой был обнаружен триметазидин.

В своей работе Безуглов и другие авторы пришли к выводу, что триметазидин не оказывает положительное влияние на физическую работоспособность, восстановление или другие параметры здоровья.

— В чем суть вашего научного труда?

— Мы провели систематический обзор. Он выложен в качестве препринта на BMJ Yale — специальном сервере Йельского университета, где публикуются медицинские работы со всего мира. Любой желающий может зайти и почитать. Это еще не статья, для публикации в научном журнале необходимо рецензирование.

Однако существует специальный протокол исследований PRISMA, который мы полностью выполнили. Труд проделан немалый, все критерии соблюдены, работа представлена на ознакомление медицинской общественности. Правда, это должно быть сделано раньше и не группой энтузиастов, потративших месяц своего времени.

— А кем?

— Не спрашивайте меня, кем. Не нами. Кто больше всего страдает от внесения в список запрещенных мельдония, ксенона с аргоном, триметазидина? Тот и должен отбиваться.

По ксенону, кстати, мы тоже написали обзор. Его запретили просто по беспределу. Репортаж немецкого телевидения и статья в журнале The Economist, где передернуты факты, — других причин найти не удалось, – сказал Безуглов.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла