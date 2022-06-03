Гончаренко о том, почему ушла из ЦСКА: «Не люблю предательство. Особенно когда предают близкие люди – а спортсмены именно таковыми и становятся»

Тренер Инна Гончаренко, которая в свое время работала с Еленой Радионовой и , рассказала, почему ушла с тренерской работы в ЦСКА.

– Как так вышло, что вы ушли из ЦСКА?

– А я не только из ЦСКА ушла, я в принципе закончила тренерскую деятельность на серьезном соревновательном уровне. Ситуация нагнеталась в течение долгого времени, и в какой-то момент я поняла, что все это просто угрожает моему здоровью. Встал выбор – а ради чего я работаю?

Просто, знаете, я очень не люблю предательство. Особенно когда предают близкие люди, а спортсмены, с которыми ты проводишь столько времени, тебе именно таковыми и становятся. И когда ты видишь, что люди, как хамелеоны, начинают меняться прямо на твоих глазах... Это всем телом ощущается.

До какого-то момента ты с этим всем живешь, ставишь себе какие-то цели. Я поставила себе определенные критерии, довела дело до конца и ушла. Моя совесть была чиста абсолютно. В тех условиях, в которых я работала, я считаю, результат все же был.

– В каком плане «предательство»?

– В самом прямом. Когда человек начинает выбирать, что для него важнее – взаимоотношения или материальные блага и прочее... Тогда ты понимаешь, что тебя продают ни за что, и задаешь себе вопрос: «А ты вообще хочешь продаваться?»

Я вот не хотела. Не хочу переходить на личности. Пусть эти люди процветают и живут своей жизнью. А я буду заниматься своими делами и своими проблемами.

– Но ведь после ЦСКА был еще один заход на серьезную работу – в школе .

– Захода как такового не было. Я просто понимала, что у меня остается еще ответственность перед спортсменом – Максимом Ковтуном. Пока он не определился, я пыталась его поддерживать, у нас с ним были очень хорошие человеческие отношения. Я сразу понимала, что это была временная история.

Евгений в то время хотел развивать свою школу, но каток у него был очень маленький, нестандартный. Для такого спортсмена, как Максим, это было неприемлемо.

Евгений пытался решить этот вопрос, арендовать «Новогорск», но у Максима просто не было времени ждать, пока все заработает. Никаких проблем в этом плане нет, так просто получилось, – сказала Гончаренко.