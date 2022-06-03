Шубенков о выступлении Трусовой в прыжках в длину: «Интересно, какую Александра выберет прическу. У нее шикарные волосы»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков оценил новость об участии фигуристки Александры Трусовой в легкоатлетическом турнире в Москве.

Сообщалось, что 9 июня Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину.

«Я фигурное катание очень люблю, слежу за ним. Александру Трусову, конечно же, знаю. Мечта моей мамы, чтобы я участвовал в «Ледниковом периоде». И если бы у меня такая возможность была, я на эту мечту готов был бы и поработать.

А тут обратная связь – фигуристы переходят в другие виды спорта. Мне кажется, это будет большой эксклюзив, очень классно.

И очень интересно для меня еще и в таком плане – какую Александра выберет прическу. У нее волосы шикарные, а я тут тоже ведь отрастил шевелюру. Мне нужны идеи для укладки. Может быть, она не будет завязывать волосы в пучок или шишку, как фигуристки на соревнованиях делают, а тоже как-то попробует себя показать.

И вообще, фигуристу для показательных выступлений в легкой атлетике нужно намного меньше, чем легкоатлету для показательных выступлений в фигурном катании. Но это скорее плюс, чем минус. Так что давайте дружить домами, будем наш спорт популяризировать так же, как и фигурное катание.

Глядишь, количество перейдет в качество, побегает – понравится! И будет у нас олимпийская надежда в легкой атлетике», – сказал Шубенков.

«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный