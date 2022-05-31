Сергей Шубенков: «Если исходить из оптимистичных прогнозов, то буду бегать еще лет пять. До следующих Олимпийских игр точно намерен»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков высказался о дальнейших спортивных планах.

– У меня точно подтверждены Мемориал братьев Знаменских 7 июня, потом «Фестиваль спринта». В этом сезоне выбирать не приходится. В планах чемпионат России, Спартакиада, может, еще пара соревнований. Год такой, чтобы прийти в себя.

– Как изменилась финансовая ситуация?

– У меня самый плохой финансовый год. Мало того, что у меня соревнований нет – у меня минус контракт с Red Bull, минус параллельный зачет с Краснодарским краем, который очень ощутимую поддержку мне оказывал.

Почему край ушел? Просто продлевать не стали и все. Я предметно не считал, сколько процентов потерял, но после Nike Краснодар платил больше всех.

– Сколько ты еще будешь бегать?

– Пока ноги целы будут. Если из оптимистичных прогнозов исходить, то лет пять. До следующих Олимпийских игр точно намерен, – сказал Шубенков.

Олимпийское проклятие Шубенкова: в Рио-2016 не попал из-за бана федерации, теперь просто не вышел на старт – говорят, что щелкнул ахилл