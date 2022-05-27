Евгения Медведева: «В последние годы полюбила смотреть сериалы. Особенно цепляют истории, связанные со спортом и преодолением себя»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, какие сюжеты в книгах и фильмах ее вдохновляют.

«Какие истории вас вдохновляют? Вот я с детства обожаю сюжеты, в которых герой идет к цели и не останавливается ни перед какими сложностями на этом пути.

Верю, что такие книги и фильмы помогли сформироваться и моему характеру. Недаром же еще Высоцкий пел: «Значит, нужные книги ты в детстве читал».

В последние годы я в свободное время полюбила смотреть сериалы. Особенно цепляют истории, конечно, связанные со спортом и преодолением себя», – написала Медведева в телеграме.