Евгения Медведева: «В последние годы полюбила смотреть сериалы. Особенно цепляют истории, связанные со спортом и преодолением себя»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какие сюжеты в книгах и фильмах ее вдохновляют. 

«Какие истории вас вдохновляют? Вот я с детства обожаю сюжеты, в которых герой идет к цели и не останавливается ни перед какими сложностями на этом пути.

Верю, что такие книги и фильмы помогли сформироваться и моему характеру. Недаром же еще Высоцкий пел: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». 

В последние годы я в свободное время полюбила смотреть сериалы. Особенно цепляют истории, конечно, связанные со спортом и преодолением себя», – написала Медведева в телеграме.

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