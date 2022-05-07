Семененко восстановился после травмы головы и выступит на шоу Авербуха. 16 апреля он упал на шоу Плющенко

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Российский фигурист Евгений Семененко сообщил, что восстановился после травмы головы и выступит на шоу Ильи Авербуха.

Фигурист покажет короткую программу на композицию «Адажио Альбинони».

16 апреля Семененко упал с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге и ударился головой о лед. Ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля фигурист выписался из больницы. 

Шоу Авербуха пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

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