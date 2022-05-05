Худайбердиева о распадах танцевальных дуэтов: «Олимпиада прошла. Большинство пар, которые распались, работали ради третьей квоты»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду, поделилась мнением о недавних распадах танцевальных дуэтов в России.

– В танцах сейчас самое активное межсезонье. Несколько топовых пар распалось (Шанаева/Нарижный, Шевченко/Еременко, Морозов/Багин, Ушакова/Некрасов). Ты это с чем связываешь?

– Все просто: Олимпиада прошла. Большинство пар, которые распались, мне кажется, рассчитывали на третью квоту. Ради этого и работали. Какое рубилово-то было на чемпионате России в танцах.

Возвращаясь к тому, что моя реакция была немного спокойнее: ты приезжаешь и понимаешь, что легко можешь быть как третьим-четвертым, так и восьмым. Мы не ехали на ЧР в статусе лидеров второго эшелона. Поэтому для меня огромное счастье, что мы уехали с бронзой.

Возможно, некоторые пары расстались, потому что терпели, шли к цели со своими партнерами, даже если что-то там не ладилось. А сейчас есть время для перемен. И если все так сильно не устраивает, то лучше расстаться, чем закончить или регрессировать со своим партнером или партнершей.

– Кстати, даже в интервью нескольких распавшихся пар проскакивает, что под конец отношения были так себе.

– Это очень важно. Если тебе некомфортно приходить на тренировки, приходить с тренировки домой, ты постоянно думаешь, что у вас плохие взаимоотношения – это очень тяжело.

Другой вопрос, хотите ли вы выбираться из этого. Бывает, что кто-то хочет наладить отношения, а вторую половину все и так устраивает. Что это вообще не самое важное в его или ее жизни.

Есть много примеров пар, которые катаются с детства: они проходят рубеж 18-20 лет, и оказывается, что одному из них ничего не надо. А второй человек все так же хочет добиться чего-то. Приходится менять партнера или партнершу, – сказала Худайбердиева.