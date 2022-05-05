Елизавета Худайбердиева: «Нужна ли фемповестка в фигурном катании? У нас скорее нужно защищать мужчин, на них выливается большое количество хейта»

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, поделилась мнением о феминизме.

– Что ты думаешь о феминизме?

– А что мы понимаем под феминизмом? Я теперь всегда переспрашиваю, чтобы понимать, о чем мы говорим.

– Как раз интересно, как человек сам понимает это для себя.

– Понимаешь, для многих людей, особенно мужчин, феминистки равно мужененавистницы. Ну, есть же радикальные феминистки, которые, и правда, пишут: «Чтоб все мужики сгорели».

– Но это не относится к движению, скорее, эти поступки можно назвать радикальными.

– Вот-вот. Поэтому в высказываниях на тему феминизма я очень осторожна.

Конечно, я считаю ненормальным, если женщину ущемлять в правах, не разрешать ей работать, что-то надевать – вообще что-то в принципе не разрешать. Более того, мне кажется, что это ненормально независимо от гендера. Почему мужчине можно запретить что-то носить или работать там, где он хочет?

– Просто потому что, видимо, такая логика.

– Вот, «просто потому что» – это ужасный аргумент. И он не должен работать ни с кем: ни с женщинами, ни с мужчинами. Я за равноправие. Если равноправие равно феминизм, то, наверное, можно меня назвать феминисткой.

– У женщин меньше прав в фигурке, чем у парней? Нужна ли фемповестка в фигурном катании?

– Когда у нас последние три Олимпиады чемпионки в женском одиночном катании и вообще тотальная поддержка одиночниц – тут скорее нужно защищать мужчин. Это ненормальная история, что очень большое количество хейта выливается на ребят из-за того, что что-то не получилось, «подвел нас».

Мне кажется, это как в футболе. У наших болельщиков сильно завышенные ожидания. Мы привыкли, что спорт в России – это лидирующие позиции в мире. Для всех стало невероятной трагедией, что сестры Аверины не стали золотым и серебряным призерами в Токио. Потому что до этого 20 лет мы выигрывали.

Я вот к своему стыду других художественных гимнасток и не знаю. Просто потому, что у нас чемпионат России по художественной гимнастике – по сути, как ЧР по фигурке в женской одиночке. Все привыкли.

И о каком ущемлении девушек мы говорим?

– Речь скорее про бытовой уровень. Не про соревнования, а про тренировки, отношения между партнерами.

– Не говорю за все сообщество фигурного катания, но у меня никогда не было с этим проблем. У нас же очень много тренеров-женщин, хореографов – это хороший пример того, что и на бытовом уровне это не так. Если бы сексизм проявлялся, то женщин просто не пускали бы тренировать – ну мне так кажется, – сказала Худайбердиева.