Глава Олимпийского комитета США: «Если Путин выступает в защиту Валиевой до того, как расследование завершилось, как можно считать процесс честным?»

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд выразила обеспокоенность по поводу расследования допингового дела фигуристки после того, как президент России Владимир Путин намекнул, что не верит в ее допинг.

На Играх-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в личном она заняла 4-е место.

Во время соревнований стало известно, что 25 декабря фигуристка сдала положительную допинг-пробу. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее до старта, но золотые медали командного турнира не были вручены.

На данный момент расследование дела Валиевой продолжается.

26 апреля Владимир Путин провел встречу с олимпийцами, где заявил: «Своим трудом Валиева вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций».

«Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаетесь вопросом: «Если он выступает в ее защиту до того, как расследование завершилось, как можно считать этот процесс честным?» – сказала Хиршланд.

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