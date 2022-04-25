Светлана Соколовская и Максим Траньков стали заслуженными тренерами России

Светлане Соколовской и Максиму Транькову присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России».
Приказы о присвоении опубликованы на сайте Министерства спорта РФ.
Ученик Соколовской Марк Кондратюк в сезоне-2021/22 выиграл золото на чемпионате России и чемпионате Европы и стал олимпийским чемпионом в командных соревнования в Пекине-2022.
Траньков является тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В этом сезоне фигуристы стали третьими на чемпионате России, завоевали серебряные медали на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине.
Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось