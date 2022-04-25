Светлана Соколовская и Максим Траньков стали заслуженными тренерами России

и присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России».

Приказы о присвоении опубликованы на сайте спорта РФ.

Ученик Соколовской Марк Кондратюк в сезоне-2021/22 выиграл золото на чемпионате России и чемпионате Европы и стал олимпийским чемпионом в командных соревнования в Пекине-2022.

Траньков является тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В этом сезоне фигуристы стали третьими на чемпионате России, завоевали серебряные медали на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине.

Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось