Светлана Соколовская и Максим Траньков стали заслуженными тренерами России

Теги Максим Траньков сборная России пары мужское катание Министерство спорта России Светлана Соколовская Фигурное катание

Светлане Соколовской и Максиму Транькову присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России». 

Приказы о присвоении опубликованы на сайте Министерства спорта РФ. 

Ученик Соколовской Марк Кондратюк в сезоне-2021/22 выиграл золото на чемпионате России и чемпионате Европы и стал олимпийским чемпионом в командных соревнования в Пекине-2022. 

Траньков является тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В этом сезоне фигуристы стали третьими на чемпионате России, завоевали серебряные медали на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине. 

Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные