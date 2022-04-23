Российские фигуристы и рассказали о мотивации продолжать карьеру.

«Мы внутренне изменились. Пришло осознание, что спортивная жизнь состоит из многих стартов, но Олимпийские игры все-таки стоят особняком и именно эти соревнования хочется выиграть. Честно скажу, до Пекина такого осознанного желание у меня лично не было. Наверное, отчасти потому, что не знаешь, не понимаешь, что такое Олимпиада.

А когда ты все это увидел и прочувствовал, то становится понятно, что стоять на пьедестале, завоевать олимпийскую медаль – это очень дорого. Для каждого спортсмена. Потому что это итог долгого и тяжелого пути, со всеми проблемами, сложностями, преодолениями, чтобы достичь такого результата.

И не важно, хотя нет, конечно, важно, и все-таки, олимпийская медаль любого достоинства – это очень круто! И честно, очень хочется завоевать олимпийскую медаль. Мне кажется, я бы даже спал с этой медалью», – сказал Букин.

«У нас есть четкий план двигаться дальше, потому что есть опыт, есть возможности и желание себя раскрыть. Будем находить для себя мотивирующие моменты – где-то рисковать, пробовать новое, получать опыт, стараться выходить на другой уровень, а главное использовать время с пользой», – добаила Степанова.