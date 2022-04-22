Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о реакциях на ее участие в фотосессии для мужского журнала Maxim.

– Вспомните самый неожиданный фидбек, который вы получили после того, как все увидели фотосессию в мужском журнале?

– Фидбек? Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла.

Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Ну, а какая разница? Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов.

– Позитивные отзывы подбадривали вас в том, что вы сделали все правильно?

– Я просто знаю, что я сделала все правильно, ха-ха. Я очень благодарна людям, которые высказали лично свои комментарии в мой адрес.

– Как близкие отреагировали на фотосессию?

– Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Все позитивно, – сказала Медведева.

Журнал Maxim показал новые кадры с фотосессии Евгении Медведевой