Усачева о ледовом шоу Тутберидзе: «Очень рада снова выступать на такой публике. Вы сделали этот вечер особенным»

Российская фигуристка Дарья Усачева поделилась эмоциями после выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Шоу проходило 13 апреля в московском дворце спорта «Мегаспорт».

«Мегаспорт», спасибо! Очень рада снова выступать на такой публике. Вы сделали этот вечер особенным. Спасибо за вашу поддержку», – написала Усачева в соцсетях.

В феврале фигуристка возобновила тренировки после мышечной травмы.

В Москве прошло шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»: там выступили Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова и Медведева