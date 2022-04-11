Журова о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Если ребята уедут, кто их защитит? А там будет несладко»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Фигуристы разъезжались и до этого. Никто их за это не винил. Такая практика у нас была. Когда мы принимали спортсменов из других стран, тоже не обвиняли, что они к нам приехали.

Понятно, что сейчас другая ситуация. Допускаю, если даже ребята уедут, то кто их там защитит? А там будет несладко, думаю.

Один из моих подписчиков предложил, чтобы мы сами предложили наших спортсменов в другие страны.

Но через полгода может все измениться, нас могут вернуть к соревнованиям. Именно поэтому всегда и говорили, что спорт вне политики, чтобы не было таких ситуаций.

Но им тоже не выгодно, чтобы наши спортсмены участвовали за их страны. Тем более если говорить о фигурном катании. Какие тогда у других шансы? В таком случае вместо чемпионата мира получится чемпионат России.

Конечно, уехать сейчас можно, но думаю, что будут какие-то санкции. А потом, если спортсменов не примут, то вернуться будет тяжело обратно. Надо хорошо подумать, прежде чем принимать решение», – сказала Журова.

Алиев о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Тема возникла. Знаю людей, которые об этом задумываются»