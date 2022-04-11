Алиев о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Тема возникла. Знаю людей, которые об этом задумываются»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

– Стоит ли нам опасаться, что российские фигуристы начнут менять спортивное гражданство?

– За себя могу сказать – я всегда старался бороться там, где тяжело. Если я там выиграл – значит я расту и буду на одном уровне с еще более сильными людьми. В нашей стране классно развит спорт, объективно. Он на очень высоком уровне. Очень сильная конкуренция в мужском одиночном. Я борюсь здесь, и если я тут хорош, то буду хорош на мировой арене.

– Но тема смены сборной хотя бы начала звучать? Или это журналисты раздувают?

– Да, она возникла, чего таить. Но я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать...

– То не надо их называть предателями?

– Да. Может, их интерес в том, чтобы благодаря переезду начать реализовывать свой потенциал. На это так стоит смотреть, – сказал Алиев.