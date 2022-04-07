Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона , прокомментировала новость о том, что фигуристка Александра Трусова исполнила танец в стиле frame up strip.

«Она молодец. Девочка развивается, очень классно. Мне очень понравилось, было неожиданно. Я считаю, что человек, который развивается в разных направлениях, стремится быть лучше, двигается вперед. Не сидит на одном месте, развивает пластику.

Думаю, что у нее очень хорошие шансы себя реализовать в разных направлениях. Это красиво и здорово.

Я считаю, сейчас Саша — украшение любого шоу. Если ей нравится этот жанр, то почему бы и нет. Девочка такая молодец, не сидит в одних штанишках, это всегда похвально.

Еще будут сюрпризы, она многогранна. Не удивлюсь, если она станет на балетные пуанты и будет развивать себя в разных направлениях», — сказала Рудковская.

Александра Трусова показала танец в стиле frame up strip