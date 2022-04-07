Анна Щербакова посетила киноклуб в Московском государственном образовательном комплексе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила Московский государственный образовательный комплекс.

«Ребят ждала необыкновенно мотивирующая встреча – в гости к киноклубу МГОК приехала Анна Щербакова! Да-да, та самая – российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании!

Несмотря на плотный график, Анна нашла время, чтобы пообщаться с нашими ребятами. А они подарили гостье рисунки и плакаты, которые подготовили к встрече», – сообщается на странице МГОК в соцсети «ВКонтакте».