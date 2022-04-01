Никита Кацалапов: «Что касается следующего сезона, то планируем кататься дальше. Но повлиять может сейчас очень многое»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду Никита Кацалапов Этери Тутберидзе Виктория Синицина Фигурное катание

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о дальнейших планах дуэта.

«Мы готовы ответить на все вопросы о будущем, просто от нас ничего не зависит. Этой весной мы заявлены в тур Этери Тутберидзе, выступим на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой 15 и 16 апреля, а также нас можно будет увидеть в нескольких городах в туре Ильи Авербуха. Надеемся, что все это состоится, и переносов не будет.

Что касается следующего сезона, то пока мы хотим отдохнуть, но, конечно, планируем кататься дальше. У нас сейчас большая окрыленность на льду, мы получаем огромное удовольствие от того, что делаем. «Хотим отдохнуть» – это не означает, что мы берем перерыв в следующем сезоне. Просто сейчас апрель, и мы в это время обычно отдыхаем после чемпионата мира. Я это имел в виду.

Может показаться со стороны, что большинство титулов у нас уже есть, но у нас есть желание попробовать дальше свои силы. Но повлиять может сейчас очень многое, в том числе и это решение [об отстранении российских фигуристов]», – отметил Кацалапов.

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