Никита Кацалапов: «Что касается следующего сезона, то планируем кататься дальше. Но повлиять может сейчас очень многое»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о дальнейших планах дуэта.

«Мы готовы ответить на все вопросы о будущем, просто от нас ничего не зависит. Этой весной мы заявлены в тур Этери Тутберидзе, выступим на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой 15 и 16 апреля, а также нас можно будет увидеть в нескольких городах в туре Ильи Авербуха. Надеемся, что все это состоится, и переносов не будет.

Что касается следующего сезона, то пока мы хотим отдохнуть, но, конечно, планируем кататься дальше. У нас сейчас большая окрыленность на льду, мы получаем огромное удовольствие от того, что делаем. «Хотим отдохнуть» – это не означает, что мы берем перерыв в следующем сезоне. Просто сейчас апрель, и мы в это время обычно отдыхаем после чемпионата мира. Я это имел в виду.

Может показаться со стороны, что большинство титулов у нас уже есть, но у нас есть желание попробовать дальше свои силы. Но повлиять может сейчас очень многое, в том числе и это решение [об отстранении российских фигуристов]», – отметил Кацалапов.