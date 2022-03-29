Дмитрий Козловский: «Кубок Первого канала чаще позиционируют как шоу. Но для нас это был полноценный соревновательный старт уровня чемпионата России»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, рассказал о выступлении пары на Кубке Первого канала в Саранске. 

«Когда мы вернулись домой из Пекина и вплотную занялись прыжками, каскад получался в тренировках довольно стабильно.

Поэтому одна из основных задач на Кубке Первого канала заключалась в том, чтобы показать: новый каскад – это не тот набор прыжков, который сегодня есть, а завтра его нет. Это элемент, который уже плотно вошел в наш арсенал и отказываться от которого мы с Сашей не собираемся.

Кубок Первого канала чаще позиционируют как шоу, но для нас это был полноценный соревновательный старт уровня чемпионата России, в котором выступали все сильнейшие пары страны.

Плюс присутствовало очень сильное желание не подвести свою команду. Все это добавляло адреналина, переживаний», – сказал Козловский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные