Дмитрий Козловский: «Кубок Первого канала чаще позиционируют как шоу. Но для нас это был полноценный соревновательный старт уровня чемпионата России»

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, рассказал о выступлении пары на Кубке Первого канала в Саранске.
«Когда мы вернулись домой из Пекина и вплотную занялись прыжками, каскад получался в тренировках довольно стабильно.
Поэтому одна из основных задач на Кубке Первого канала заключалась в том, чтобы показать: новый каскад – это не тот набор прыжков, который сегодня есть, а завтра его нет. Это элемент, который уже плотно вошел в наш арсенал и отказываться от которого мы с Сашей не собираемся.
Кубок Первого канала чаще позиционируют как шоу, но для нас это был полноценный соревновательный старт уровня чемпионата России, в котором выступали все сильнейшие пары страны.
Плюс присутствовало очень сильное желание не подвести свою команду. Все это добавляло адреналина, переживаний», – сказал Козловский.