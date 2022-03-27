Буянова об отсутствии интереса к ЧМ: «С удовольствием смотрела Кубок Первого канала. Наши ребята лишний раз подтверждают, что они лучшие»

Заслуженный тренер России Елена Буянова высказалась об отсутствии сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

«Я не смотрела соревнования чемпионата мира. Я с удовольствием смотрела турнир наших, который сейчас проходит в Саранске (Кубок первого канала – Sports.ru). Мне кажется, прекрасное шоу получилось.

Наши ребята лишний раз подтверждают, что они лучшие. Что же касается результатов чемпионата мира, то те, кто выиграл, то все это было и так очевидно, все было понятно.

А остальные места? Они, конечно же, оставляют желать лучшего. Баллы, набранные спортсменами, говорят сами за себя», – сказала Буянова.