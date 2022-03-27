Буянова об отсутствии интереса к ЧМ: «С удовольствием смотрела Кубок Первого канала. Наши ребята лишний раз подтверждают, что они лучшие»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Елена Буянова (Водорезова) Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер России Елена Буянова высказалась об отсутствии сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

«Я не смотрела соревнования чемпионата мира. Я с удовольствием смотрела турнир наших, который сейчас проходит в Саранске (Кубок первого канала – Sports.ru). Мне кажется, прекрасное шоу получилось.

Наши ребята лишний раз подтверждают, что они лучшие. Что же касается результатов чемпионата мира, то те, кто выиграл, то все это было и так очевидно, все было понятно.

А остальные места? Они, конечно же, оставляют желать лучшего. Баллы, набранные спортсменами, говорят сами за себя», – сказала Буянова.

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