Самарин чисто исполнил четверной лутц на Кубке Первого канала, Коляда – четверной тулуп, Кондратюк – четверной сальхов, Семененко упал с риттбергера

Сегодня на Кубке первого канала по фигурному катанию в Саранске проходит прыжковый турнир.

Команда Марка Кондратюка (синие)

Евгений Семененко упал с четверного риттбергера и получил оценку 5,25. В следующем раунде он исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов – двойной тулуп и набрал 22,27 балла. В решающем раунде Семененко прыгнул четверной тулуп и тройной сальхов в каскаде через ойлер (17,15).

Александр Самарин чисто исполнил четверной лутц (16,79), затем прыгнул каскад тройной аксель – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов (едва не упал, но удержался на ногах) – одинарный тулуп (15,88).

Марк Кондратюк в свою очередь прыгнул четверной сальхов (11,25), а также каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов – тройной тулуп – двойной тулуп (20,19). В решающем раунде прыгнул каскад из четверного сальхова (с ошибкой на выезде) с тройным (почти падение) через ойлер (13,34).

Команда Анны Щербаковой (красные)

Михаил Коляда исполнил четверной тулуп (14,25), в следующем раунде прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп – ойлер – двойной сальхов (18,92).

Андрей Мозалев в начале также показал четверной тулуп (12,92), затем каскад четверной тулуп – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов – двойной тулуп (22,65). В решающем раунде он прыгнул четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов (17,15).

Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер (10,50), а в каскаде исполнил четверной тулуп – двойной тулуп – ойлер – тройной сальхов – тройной риттбергер (21,26). В решающем раунде исполнил четверной риттбергер и тройной сальхов (оба прыжка с ошибкой на выезде) через ойлер (16,77).

ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Щербакова, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Коляда выступают в прыжковом турнире

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске