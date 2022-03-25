Самарин чисто исполнил четверной лутц на Кубке Первого канала, Коляда – четверной тулуп, Кондратюк – четверной сальхов, Семененко упал с риттбергера

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Макар Игнатов Евгений Семененко Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Сегодня на Кубке первого канала по фигурному катанию в Саранске проходит прыжковый турнир.

Команда Марка Кондратюка (синие)

Евгений Семененко упал с четверного риттбергера и получил оценку 5,25. В следующем раунде он исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов – двойной тулуп и набрал 22,27 балла. В решающем раунде Семененко прыгнул четверной тулуп и тройной сальхов в каскаде через ойлер (17,15).

Александр Самарин чисто исполнил четверной лутц (16,79), затем прыгнул каскад тройной аксель – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов (едва не упал, но удержался на ногах) – одинарный тулуп (15,88).

Марк Кондратюк в свою очередь прыгнул четверной сальхов (11,25), а также каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов – тройной тулуп – двойной тулуп (20,19). В решающем раунде прыгнул каскад из четверного сальхова (с ошибкой на выезде) с тройным (почти падение) через ойлер (13,34).

Команда Анны Щербаковой (красные)

Михаил Коляда исполнил четверной тулуп (14,25), в следующем раунде прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп – ойлер – двойной сальхов (18,92).

Андрей Мозалев в начале также показал четверной тулуп (12,92), затем каскад четверной тулуп – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов – двойной тулуп (22,65). В решающем раунде он прыгнул четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов (17,15).

Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер (10,50), а в каскаде исполнил четверной тулуп – двойной тулуп – ойлер – тройной сальхов – тройной риттбергер (21,26). В решающем раунде исполнил четверной риттбергер и тройной сальхов (оба прыжка с ошибкой на выезде) через ойлер (16,77).

ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Щербакова, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Коляда выступают в прыжковом турнире

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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