Квителашвили выступил с короткой программой на чемпионате мира. На лед его выводил Слюсаренко

Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко присутствует на чемпионате мира в Монпелье в составе сборной Грузии.

Сегодня на турнире проходит мужская короткая программа. Слюсаренко выводил на лед грузинского фигуриста Мориса Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Квителашвили набрал за прокат 92,61 балла и сейчас занимает промежуточное пятое место.

Сборная России была отстранена от соревнований по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

Слюсаренко работает в Центре спортивной подготовки Пермского края. Также он является одним из тренеров российской пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов.