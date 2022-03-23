Плющенко о преротейшенах: «Я учу своих спортсменов поворачиваться на льду. Но не до такой степени, как это делают в четверных некоторые девочки»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер поделился мнением о преротейшенах в прыжках фигуристов.

– Вам не кажется, что в фигурном катании все больше назревает необходимость в очередной раз поменять правила и перестать обращать внимание на неправильные ребра или преротейшены? Может быть, стоит сделать критерии оценки более примитивными, но и более понятными, а не задаваться вопросом, почему спортсмен выполняет тулуп, как сальхов, а судьи этого не видят?

– Я вообще-то всегда был за то, чтобы жить по правилам. И вот по этим самым правилам флип должен прыгаться с внутреннего ребра, а лутц четко с наружного. Если это зубцовый прыжок – он должен быть зубцовым. Да, после зубца фигуристу позволительно чуть перейти на ребро, но точно не до такой степени, чтобы тулуп воспринимался, как сальхов.

В свое время я прыгал лутц, и у меня после зубца тоже незначительно шел переход на ребро. Помню даже, Курт Браунинг сказал на одном из чемпионатов мира, где был комментатором, что это надо запретить. Но когда стали смотреть более пристально, столкнулись с тем, что больше 60% фигуристов так прыгает.

– Благодаря этой уловке и делается преротейшн?

– Да. Но тут тоже не все однозначно. Поворачиваться в прыжках можно и нужно. Плохо, когда это делается совсем уж откровенно. Помните, был такой спортсмен Тимоти Гейбл? У него прыжок был совсем крошечный, невысокий. Но он так здорово «воровал» обороты на льду, что в воздухе ему оставалось выполнить в четверном прыжке три оборота с четвертью.

Я тоже учу своих спортсменов поворачиваться на льду. Но не до такой степени, как это делают в четверных прыжках некоторые девочки. Дело здесь не в том, что я кого-то осуждаю. Просто наверняка придет время, когда за это станут наказывать. А переучиться будет уже невозможно.

Или еще пример: многие тренеры начали в какой-то момент учить детей прыгать с руками наверх, потому что за это давали бонусы. В итоге мы имеем кучу фигуристов, которые вообще не умеют делать классическую группировку. Это ведь тоже неправильно.

Классика – на то и классика, чтобы оставаться основой. Если хорошо умеешь выполнять прыжки с классического захода, становится проще осваивать всевозможные вариации. Спортсмен должен быть универсален, это важно, – сказал Плющенко.