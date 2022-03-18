Михайлов о реакции Трусовой на серебро Олимпиады: «Человеку больно. Она всегда говорила: «Сделаю пять четверных – и буду первой»

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов прокомментировал эмоциональную реакцию своей бывшей ученицы на серебро Олимпиады-2022.

– Олимпиаду смотрел?

– Да, на катке, прямо во время тренировки. Вся группа смотрела в прямой трансляции. Все очень болели, переживали.

– Как тебе результаты?

– Как сказать... Я очень болел за Сашу и рад, что она не отказалась от своих планов на пять четверных. Мое мнение: пять четверных – это более чем весомый аргумент против двух.

– Истерику Саши после произвольной программы видел?

– Конечно.

– Что это было, на твой взгляд?

– Просто реакция, бурная. Но и события были соответствующие – Олимпийские игры все-таки. Я без какого-либо осуждения на это смотрю. Я не был там, не могу судить изнутри, но даже по видео заметно, насколько человеку больно.

Кто-то писал, что Саша думала, мол, сделаю пять четверных и буду недосягаемой. И это правда, она всегда говорила об этом. «Сделаю пять четверных – и буду первой».

И представь, какое разочарование наступает, когда выясняется, что это не так. Тут даже слова подобрать сложно. Тем более когда ты там, в моменте. Очень трудно с ходу рационально все оценить и принять для себя, – сказал Михайлов.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде