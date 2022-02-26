Анна Щербакова: «Хочу поблагодарить своих тренеров, с которыми мы вместе прошли долгий путь! Спасибо вам»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила тренеров за подготовку к Олимпийским играм в Пекине и болельщиков за поддержку во время соревнований. 

«Олимпийские игры – мечта любого спортсмена. Но за этой мечтой стоят годы тренировок и люди, без которых эта мечта не стала бы реальностью.

Хочу поблагодарить своих тренеров, с которыми мы вместе прошли долгий путь! Этери Георгиевна Тутберидзе, Даниил Маркович Глейхенгауз, Сергей Викторович Дудаков, спасибо вам.

И я бы не справилась без невероятной поддержки моей семьи, моих самых родных и любимых людей.

Я живу своими тренировками, соревнованиями, своим фигурным катанием, и это нормально. Но я хочу сказать отдельное спасибо моей маме! Она живет моими тренировками, соревнованиями и моим фигурным катанием! Поэтому я уже могу сказать нашим фигурным катанием. 

И, конечно, я хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо каждому, кто писал, смотрел, переживал, поддерживал! Вас не было на трибунах в этот раз, но мы чувствовали, что вы с нами.

А также болельщиков из Китая. Я вновь была поражена тем, сколько людей любят фигурное катание, с какой теплотой вы относитесь к спортсменам!» – написала Щербакова. 

 
 
 
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Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

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