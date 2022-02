«Это был настоящий панк». Американский музыкальный журнал Billboard отметил выступление Трусовой на Олимпиаде

Американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, отметил выступление российской фигуристки на Олимпийских играх в Пекине.

Трусова в произвольной выступала под саундтреки к фильму «Круэлла». В программе она исполнила пять четверных прыжков.

«Большинство фигуристов для Олимпиады делает безопасный выбор в пользу инструментальной музыки, Трусова же, одетая в черное, вышла на лед под песню Florence and the Machine «Call Me Cruella» и The Stooges «I Wanna Be Your Dog» и чисто выполнила четыре из рекордных пяти четверных прыжков.

К большому огорчению Трусовой, на первое место вырвалась Анна Щербакова. После этого Александра со словами «Я ненавижу этот спорт» чуть не отказалась подниматься на пьедестал почета, чтобы принять свою серебряную медаль.

Это был настоящий панк», – говорится в материале Billboard.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде