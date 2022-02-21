Валиеву и других российских фигуристов, выступавших в командном турнире на Олимпиаде, наградили колье с сердцами

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Российским фигуристам, выступавшим в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, вручили колье с сердцами, расположенными по аналогии с олимпийскими кольцами.

Вручение прошло во время чествования российских олимпийцев на ВТБ-Арене. Подарки предоставила ювелирная компания Sokolov. 

Спортсменов награждали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и представитель МИД РФ Мария Захарова. 

В Пекине в командном турнире участвовали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения медалями, так как после окончания командных соревнований, где победила Россия, стало известно, что декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. 

Расследование в отношении российской фигуристки продолжается. 

ФОТО: скриншоты трансляции «Матч ТВ». 

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