Актер Александр Михайлов: «В фигурном катании должно быть больше нашей музыки. Я за многообразие, но нельзя втаптывать в грязь нашу культуру»

Народный артист РСФР Александр Михайлов раскритиковал российских фигуристов за выступления под иностранную музыку на в Пекине.

«Я был в шоке. В таких дисциплинах, как гимнастика и фигурное катание, должно быть больше нашей музыки.

Когда Плющенко Женя выходил с песней «Россия, встань с колен» – это было гениально, это было эмоционально, это было потрясающе. Это потрясающе – то, что сделал Женя. А мы все скромничаем, забываем.

Сейчас мы увлекаемся английским языком. Я не знаю, где мы будем. То ли мы будем в Англии, то ли в Америке... Но уж слишком мы культуру уже уничтожаем нашу и воспеваем всюду американскую культуру.

Я за то, чтобы было многообразие. Но нельзя втаптывать в грязь национальную нашу интонацию, нашу культуру», – сказал Михайлов.