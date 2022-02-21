Ирина Роднина: «Хотелось бы у Трусовой видеть не только четверные прыжки, но и женское катание. Явно не хватает этого»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о выступлениях фигуристок и .

«На женское одиночное катание, наверное, были самые большие планы и ожидания. Я даже не про пьедестал, а в целом.

Я очень рада за Щербакову. По-своему рада и за Трусову. Каждый идет своим путем: если Щербакова вся такая нежность, мягкость, утонченность, когда без особого риска, но с большой гарантией, то Саша Трусова – какой-то революционер.

Всё-таки хотелось бы уже у Саши видеть не только четверные прыжки, но и женское катание. Явно не хватает этого. Она берет своим количеством сложных прыжков и максимализмом.

Может, из-за этого у нее был срыв – она всегда идёт на самый большой риск, при этом ее ничего не останавливало.

Можно было бы сказать: «Я делаю четыре четверных прыжка, зачем мне делать пятый?» – это ее не останавливает. Значит, большая перспектива для наших хореографов. Хореография – это не программку составить, это еще вытащить у спортсмена душу», — сказала Роднина.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде