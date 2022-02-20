Ирина Роднина: «Мне не нравятся программы Галлямова с Мишиной. Их короткая – провинциальный водевиль»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине.

Ранее россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Игр, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – бронзовыми.

«Пары – это мое любимое. Рада, что здесь мы имеем плотное местонахождение и очень серьезное катание. Рада за Тарасову и Морозова. Хочется пожелать питерским парам чуть-чуть побольше творческого поиска.

Могу сказать – в таком случае опять всех раздражаю, – но мне не нравятся программы Галлямова с Мишиной. Может, кому-то нравится, но короткая программа (на музыку из балета «Эсмеральда» – Sports.ru) пары – провинциальный водевиль.

Что касается произвольной, Тамара Николаевна (Москвина) что-то там новое придумала, но под музыку «Время вперед» я каталась в 77-м году. Понимаю, что это беспроигрышная музыка, но хочется от ребят большего. Они фактурные, здорово оснащены технически», – отметила Роднина.

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