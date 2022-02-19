Даниил Глейхенгауз: «Наша команда проводит все время на льду. Не потому, что мы еще не выиграли каких-то медалей – просто мы любим это дело, это наша жизнь»

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что дает ему мотивацию для тренерской работы.

– Даниил, ради чего ты тренируешь?

– На самом деле Аня очень правильно ответила: мне кажется, что если ты ищешь для себя мотивацию только в том, чтобы выиграть то, что ты еще не выиграл – это не совсем правильный подход.

Мне кажется, что долгая карьера подразумевает просто любовь к тому делу, которым ты занимаешься. Конечно, сложно продолжать любить дело, если оно не приносит тебе результатов, медалей, успеха.

Но я все равно не представляю себе свою жизнь без фигурного катания. Поэтому я этим занимаюсь, и мы всей нашей командой проводим все время на льду. Возвращаясь с тренировок, продолжаем обсуждать тренировки и планы на будущее.

Не потому, что мы не выиграли еще каких-то медалей с нашими спортсменами. А просто потому, что мы любим это дело. Это наша жизнь, – сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник