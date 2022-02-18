Щербакова о скандале с Валиевой: «На меня это не влияло. Я настолько была сконцентрирована на своих прокатах, что полностью от этого отстранилась»

Олимпийская чемпионка рассказала, что ощущала во время проката на в Пекине, а также о том, повлияла ли на нее ситуация с положительной допинг-пробой Валиевой.

Валиева исполнила произвольную программу с ошибками и заняла 4-е место, Щербакова одержала победу.

– После оглашения оценок ты отправилась в «зеленую комнату» и смотрела, как выступает Камила. Как чувствовала себя в этот момент? Решалась твоя судьба, ты могла стать олимпийской чемпионкой или всего лишь серебряным призером.

– Честно, в тот момент сидела абсолютно погруженная в свои мысли. Наверное, пыталась себя убедить, задавала себе вопрос: понимаешь ли ты, что только что закончилась твоя произвольная программа на Олимпийских играх? Это то, к чему ты так долго готовилась.

Но параллельно, конечно, я смотрела прокат Камилы. Тоже очень переживала, потому что я как спортсмен прекрасно понимаю ее чувства. После первого же прыжка было понятно, что прокат идет тяжело. И я именно как спортсмен все эти чувства тоже переживаю.

Конечно, переживания за Камилу тоже были. Но настолько у меня было опустошение внутри, что я как за себя практически ничего не чувствовала, так и после оглашения всех результатов. Просто такая пустота наступила. Эмоции как будто пропали вообще.

– Все эти дни перед началом одиночной программы про Камилу говорили все. Это был шок для всех – что вообще эта ситуация случилась. Как на вас это влияло? Может быть, давление немного снялось с тебя и Саши?

– Честно говоря, до соревнований я настолько была сконцентрирована на своих прокатах и своих переживаниях и проблемах, что полностью от этого отстранилась и думала только о себе. Потому что я тоже очень долго шла к этому моменту, очень много у меня своих было целей и амбиций.

Поэтому до соревнований были мысли только о своих выступлениях, о том, как мне показать наилучшее катание. На меня это скорее не влияло.

– Даже в положительную сторону.

– Не думаю, что это вообще как-то на меня повлияло. В целом я как готовилась, так и продолжала, – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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