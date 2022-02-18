Владимир Морозов: «Довольны своим прокатом. Про командный турнир не вспоминали, это уже в прошлом»

Российский фигурист , выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал их выступление в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тарасова и Морозов заняли в короткой программе второе место, уступив китайской паре Вэньцзинь Суй – Цун Хань.

«Мы довольны своим прокатом. Оценки практически не смотрел. У нас было хорошее выступление, все новости к этому часу. Про командное соревнование мы не вспоминали, это уже в прошлом.

У нас были хорошие старты, были плохие, но мы всегда продолжали работать. Мы готовились к , тренировали короткую и произвольную программы, и сегодня показали результат своей работы», – сказал Морозов.

Мишина и Галлямов только 3-и после короткой, а у китайцев мировой рекорд. Реально ли России вырвать золото в гостях?