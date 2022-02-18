Владимир Морозов: «Командник уже в прошлом, что о нем говорить? Мы до последнего надеялись и готовились, но получилось так»

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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление в короткой программе Олимпиады-2022, где дуэт занял второе место.

«Довольны прокатом. Оценки почти не смотрел, даже не знаю сумму. Хороший прокат, это все новости на данный час.

Командник уже в прошлом, что о нем говорить? Мы до последнего надеялись и готовились, но получилось так.

Слова Баха о Тутберидзе? Мы не читали ничего, никак не можем прокомментировать», – сказал Морозов.

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб

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