Бестемьянова о госнаграде Валиевой: «Очень рада за Камилу, хотя бы деньгами ее поддержат. Она отдала кусок жизни и здоровья»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась мнением о том, что фигуристку могут представить к государственной награде.

Ранее о планах наградить Валиеву сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Во время в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Несмотря на это, она была допущена к личным соревнованиям, где заняла 4-е место. До этого фигуристка завоевала золото командного турнира.

«Я очень рада за Камилу, хотя бы деньгами ее поддержат. А как по-другому они могут поддержать? Если нашелся способ поддержать ее хотя бы деньгами, то пусть так и будет. Она отдала кусок жизни и здоровья.

Возможно, что сейчас ей это будет даже неприятно и она не поймет значимость этого. Но когда ей будет больше лет, когда она на эти деньги сделает какие-то инвестирования, – будет благодарна», – сказала Бестемьянова.

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