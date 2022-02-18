Никита Кацалапов: «Сильно переживал из-за ошибки в командном турнире. Вика и тренеры говорили: успокойся, ты этот выкрюк делаешь даже во сне»

Российский фигурист , выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как для пары сложились игры-2022.

Кацалапов и Синицина завоевали золото в командном турнире и стали вторыми в турнире танцевальных дуэтов.

– Вы катали четыре программы, обычно катают две. Была ли особенная подготовка к тому, что предстоит осилить такой объем?

– Мы готовились морально, так как не знали, будем ли вообще выступать на Олимпийских играх, состоятся ли они. Мы были готовы катать и четыре программы, и две. В плане нашей повседневной подготовки это мало чем отличалось, но морально мы готовились катать все.

– В командном турнире вы допустили ошибку в ритм-танце, но в личном были идеальны. Как проводили эти дни между выступлениями?

– Я очень сильно переживал из-за ошибки в командном соревновании. На следующий день Вика и наши тренеры говорили мне: «Успокойся, это все закончилось, прошло. Ты этот выкрюк делаешь даже во сне». Как только я успокоился, и мы провели первую тренировку – все было в норме.

Могу сказать, что на личном соревновании мы испытали подъем и легкость. Было очень круто! Я запомню это навсегда.

– Вы бы поменяли что-то в подготовке к Олимпийским играм?

– С одной стороны, не хочется ничего менять, но с другой, в каких-то конкретных ситуациях – да, но сейчас, я думаю, говорить об этом абсолютно неправильно. Мы супердовольны результатом и хотим этим насладиться, – сказал Кацалапов.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты