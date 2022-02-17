Мама Щербаковой о золоте Олимпиады: «Аня должна быть счастлива, для меня это главное. Старания не прошли даром»

Юлия Щербакова, мама олимпийской чемпионки Пекина-2022 Анны Щербаковой, прокомментировала победу дочери на Играх.

«Я очень счастлива, горда, рада за наших девочек – справились со сложностями, все преодолели.

Аня должна быть счастлива, для меня это главное – старания не прошли даром.

Как будем встречать? Мы еще не думали даже об этом – подумаем, время у нас еще есть», – сказала Щербакова-старшая.

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать