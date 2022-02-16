Ирина Винер: «Валиева – потрясающая девочка, и спасибо судьям, что у них всегда открыты глаза на такую внеземную красоту и потрясающую работу спортсменки и тренера»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Это уникальная фигуристка, эта девочка останется в истории, как и Роднина, Бестемьянова, Букин и другие прославленные фигуристы, которые всегда появлялись у нас в России.

Но она просто космос, и даже популярнейший американский артист (Алек Болдуин – Sports.ru), имеющий непосредственное отношение к фигурному катанию, сказал, что в ней сосредоточена вся красота Земли.

Это потрясающая девочка, и спасибо судьям, что у них всегда открыты глаза на такую внеземную красоту и такую потрясающую работу спортсменки и тренера», – сказала Винер-Усманова.

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